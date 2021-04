Space Jam 2: Zendaya presterà la voce a Lola Bunny

Zendaya presterà la voce a Lola Bunny in Space Jam 2: A New Legacy. La Warner Bros. e LeBron hanno finalmente fatto decollare il nuovo film Space Jam 2 negli ultimi anni, ma non è un vero sequel o reboot dell’originale. In effetti, Space Jam 2: A New Legacy conterrà molte differenze rispetto al film del 1996. Vedrà ancora un’attuale star dell’NBA collaborare con i Looney Tunes, ma l’ambientazione e la trama saranno molto diverse.

Il primo trailer di Space Jam: A New Legacy ha fornito un’idea più chiara di ciò che il film offrirà. La storia seguirà LeBron James che entra nella libreria di contenuti della Warner Bros. per salvare suo figlio dall’IA. (doppiata da Don Cheadle). Space Jam 2: A New Legacy ha sostituito i Monstars con la Goon Squad, presenterà cameo di alcuni dei più grandi film della WB e ha aggiornato il design dei personaggi dei Looney Tunes per animarli in 3D. Anche se ci si aspettava che i doppiatori originali dei Looney Tunes avrebbero ripreso i loro ruoli, Lola Bunny invece sarà doppiata da Zendaya.

Un nuovo rapporto di EW rivela in esclusiva che Zendaya doppierà Lola Bunny. Zendaya è una delle stelle nascenti di Hollywood dopo essere apparsa nei panni di Michelle in Spider-Man: Far From Home. Recentemente ha anche recitato in Euphoria della HBO e in Malcolm & Marie di Netflix. Prenderà il ruolo di Kath Soucie, che ha doppiato Lola Bunny in diversi progetti Looney Tunes, incluso l’originale Space Jam.

Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma è una mossa che potrebbe far parte del modo in cui il film sta reinventando il personaggio. Il regista Malcolm D. Lee ha spiegato che la decisione di dare a Lola Bunny un nuovo look era per evitare una rappresentazione troppo sensuale del personaggio.