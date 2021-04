Kamen Rider: una serie anime basata su FUUTO PI

Kamen Rider ha annunciato una nuovissima serie anime, la prima per il franchise Tokusatsu live-action di Toei, basata sul manga FUUTO PI ed arriverà nel 2022. L’enorme franchise di Toei per celebrare il suo cinquantesimo anniversario, ha dei grandi progetti in lavorazione. Non solo ci sono piani per una serie live-action, ma il franchise avrà il suo primo adattamento anime di FUUTO PI.

Come parte dei progetti voluti per il 50° anniversario, Toei ha annunciato che produrrà un nuovo adattamento anime della serie manga sequel di Kamen Rider W, FUUTO PI. FUUTO PI di Riku Sanjo e Masaki Sato è stato pubblicato sulla rivista Big Comic Spirits di Shogakukan dal 2017 e riprende da dove il manga precedente si era interrotto nel 2009. Questa nuova serie uscirà su Funimation quando debutterà nel 2022, e Funimation ha rivelato la prima visual per il nuovo anime. Dai un’occhiata qui sotto:

We can't wait to celebrate Kamen Rider's historic 50th anniversary with an all-new anime! FUUTO PI heads to Funimation Summer 2022! 🙌 Find out more: https://t.co/T5ao88jhsD pic.twitter.com/7U1zYf3ARR — Funimation (@FUNimation) April 3, 2021

Kamen Rider W è stata l’undicesima iterazione del franchise. La storia vedeva un detective di nome Shotaro mentre lavorava con una persona misteriosa di nome Phillip. Utilizzando i loro punti di forza individuali, i due riuscivano a combinare entrambe le loro menti in un unico corpo. Rimane ancora una delle iterazioni più popolari del franchise fino ad oggi.

Il sequel del manga e l’eventuale adattamento anime, FUUTO PI, riprende dopo gli eventi della serie principale. Le informazioni sulla produzione sono ancora nascoste al momento, ma Toei ha confermato l’uscita dell’anime nell’estate 2022.