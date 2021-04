Youtuber si fingono rapinatori e salgono su un Uber, condannati ai servizi sociali

No, gli youtuber non hanno immunità penale per i loro ‘prank‘ di cattivo gusto. Non ancora almeno. Questa volta nei guai ci sono finiti i gemelli Stokes, famosi content creator americani con un seguito di oltre 6,5 milioni di iscritti al loro canale YouTube.

Nel 2019 erano finiti indagati con l’accusa di simulazione di reato: avevano finto di rapinare una banca in un video che aveva maturato più di 1 milione di click — e che nel frattempo è stato rimosso. Rischiavano cinque anni di carcere, non sconteranno nemmeno un giorno. I due si sono dichiarati colpevoli in cambio di uno sconto sulla pena.

Secondo il magistrato che ha seguito il caso, lo scherzo avrebbe creato il serio pericolo che «qualcuno finisse per farsi male o venisse ucciso». Ma facciamo un passo indietro: nei loro video i due gemelli si divertivano ad ingannare i passanti spacciandosi per due rapinatori appena reduci da una rapina. Ad esempio in una clip vediamo i due youtuber salire su un Uber indossando un passamontagna e aprendo una borsa piena di banconote false. Ovviamente le scenette non sono passate inosservate: diversi passanti, a partire dall’autista, hanno segnalato tempestivamente l’episodio alle forze dell’ordine. In pochi minuti si sono materializzati sul posto 16 agenti, poteva andare a finire malissimo.

Ora i due gemelli Stokes dovranno scontare una pena a 160 ore di servizi sociali e sono anche stati banditi dall’Università della California, dove avevano girato il grosso dei loro scherzi.

Non è la prima volta che uno scherzo di uno youtuber valica i confini del buon senso e della legalità. In Italia l’hanno scorso anche i The Show erano finiti nei guai: