X-Men: Hugh Jackman dona all’asta la giacca di Wolverine

Hugh Jackman ha donato all’asta per l’”Actor’s Fund” la giacca in pelle indossata nella serie di X-Men da Wolverine, personaggio da lui interpretato. L’attore – lo ricordiamo – è apparso nei panni di Logan aka Wolverine ben dieci volte (inclusi i cameo) nel franchise di Fox dedicato a X-Men, a cominciare dal film del 2000. Il mutante armato di adamantio, una lega metallica immaginaria indistruttibile presente nei fumetti della Marvel Comics, è uno dei supereroi più amati del cinema. La giacca di pelle di Wolverine non solo simboleggia il suo look, ma anche il carattere spavaldo del personaggio.

Secondo Deadline, Christine Baranski (The Good Fight) sta collaborando con Actor’s Fund e Doyle Auctioneers & Appraisers, mettendo in vendita una grande quantità di cimeli cinematografici. Tra gli oggetti ci sono un banjo firmato da Steve Martin, un paio di occhiali di Elton John, una sceneggiatura di Downton Abbey (autografata dal cast) e la giacca di Wolverine indossata nella serie di X-Men e proveniente direttamente dall’armadio di Hugh Jackman.

I proventi dell’evento andranno a beneficio dell’Actor’s Fund, un’organizzazione di beneficenza che sostiene i lavoratori all’interno delle arti dello spettacolo e dell’intrattenimento ed è riuscita così ad aiutare più di 17.000 persone ogni anno. L’asta dell’Actor’s Fund avrà luogo mercoledì 28 aprile 2021.

