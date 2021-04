Super Mario Bros, una copia è stata venduta a 660.000 dollari

Una copia nuova di zecca di Super Mario Bros. per il Nintendo Entertainment System (NES) è emersa da un passato remoto per essere messa all’asta su Heritage Auctions, ottenendo la strabiliante cifra di 660.000 dollari e infrangendo il record della cartuccia più costosa mai immessa sul mercato.

Quando si pensa ai titoli Nintendo rari e da collezione, solitamente la mente dei fan corre immediatamente verso la mitologica cartuccia dorata dei Nintendo World Championship, tuttavia, giusto per avere un metro di paragone, bisogna tenere a mente che questa non abbia mai superato i 26.677 dollari. Un nonnulla, insomma.

Perché questo Super Mario Bros., titolo stampato in tantissime riedizioni, ha finanziariamente sorpassato in maniera così eclatante un suo parente che è invece praticamente introvabile? Sicuramente il fatto che lo stato della confezione fosse perfetto, ha contribuito.

Non solo la scatola – ovviamente di cartone – non presenta logoramenti o ammaccature, ma non è neppure mai stata rimossa dalla sua pellicola sigillante e presenta addirittura l’anello in cartoncino che veniva adoperato per appenderla sui display dei negozi.

Nello spingere l’asta, Heritage Auctions sottolinea anche che la copia di Super Mario Bros. che è stata proposta al pubblico faccia parte di una delle primissime stampe e che abbia avuto una finestra di produzione limitata a pochissimi mesi.

