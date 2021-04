Pieces of Her: Nicholas Burton e Aaron Jeffery nel cast

Nicholas Burton e Aaron Jeffery sono entrati nel cast della serie tv thriller di Netflix Pieces of Her come personaggi regolari.

Nicholas Burton (Damaged) e Aaron Jeffery (X-Men Origins: Wolverine) sono entrati come personaggi regolari nel cast della serie tv thriller di Netflix Pieces of Her, che vede protagoniste Toni Collette e Bella Heathcote.

Basata sull’omonimo romanzo uscito nel 2018 dell’autrice Karin Slaughter, la serie tv è composta da otto episodi ed è stata ideata da un team creativo tutto al femminile, guidato da Charlotte Stoudt, Bruna Papandrea, Lesli Linka Glatter e Minkie Spiro. Quest’ultima dirigerà la prima stagione del progetto.

Scritta da Charlotte Stoudt, anche showrunner del progetto, Pieces of Her è ambientata in una sonnolenta cittadina della Georgia, dove un atto di violenza scatena una catena di eventi inaspettati per la trentenne Andy Oliver (Heathcote) e sua madre Laura (Collette). Alla disperata ricerca di risposte, Andy intraprende un pericoloso viaggio attraverso l’America, che la porterà a scoprire il lato nascosto e oscuro della sua famiglia.

In Pieces of Her Nicholas Burton interpreta Andrew Queller, il figlio minore di Martin Queller (Terry O’Quinn) e l’unico idealista della famiglia. Aaron Jeffery sarà invece un personaggio misterioso e potenzialmente pericoloso, il quale appare nella vita di Laura (Collette) e Andy (Heathcote) dopo che l’atto violento ha innescato una catena inaspettata di eventi.

Oltre a Nicholas Burton e Aaron Jeffery, si uniscono al cast in ruoli ricorrenti all’interno della serie tv Jessica Barden, David Wenham, Joe Dempsie, Jacob Scipio, Omari Hardwick e le guest star O’Quinn, Gil Birmingham e Calum Worthy. Charlotte Stoudt è produttore esecutivo insieme a Papandrea, Steve Hutensky e Casey Haver della Made Up Stories e Karin Slaughter, Janice Williams, Spiro e Glatter.

