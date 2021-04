OnePlus 9 sotto le grinfie di iFixit: il device fallisce la prova del fai da te

iFixit ha preso un OnePlus 9 ancora incellofanato nella sua confezione originale e lo ha smontato pezzo per pezzo. Il verdetto del portale specializzato: «ripararlo senza mandarlo in assistenza è tutto fuorché un gioco da ragazzi».

iFixit è un portale leader nel settore del DIY e negli anni ha smontato pressoché ogni device di punta del mercato degli smartphone (e non solo). Il sito ha alcuni tutorial molto completi su come riparare e sostituire i componenti di pressoché ogni device. Purtroppo negli ultimi anni le operazioni di riparazione sono diventate sempre più complesse, in alcuni casi è praticamente impossibile riparare gli smartphone senza danneggiarli ulteriormente o creare situazioni senza ritorno.

Anche il OnePlus 9, nonostante qualche pregio, non raggiunge la sufficienza nella valutazione di riparabilità. Il nuovo smartphone si ferma ad un punteggio di 4 su 10.

iFixit ha elogiato l’architettura ‘relativamente modulare’ del OnePlus 9, sottolineando come l’operazione di sostituzione della batteria sia piuttosto semplice. Ma prima di poterlo fare, il consumatore deve imbarcarsi in una complessa operazione di apertura del case, incollato in modo problematico; inoltre non è possibile accedere allo schermo o al modulo fotografico senza prima dover smontare diverse altre parti estremamente delicate.

Non è, ad ogni modo, una grossa novità: anche il precedente OnePlus 8 Pro aveva ottenuto una valutazione molto simile.