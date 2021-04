New York Comic-Con 2021 si terrà in presenza ed in virtuale

Secondo alcune fonti del The Hollywood Reporter, il New York Comic-Con si dovrebbe tenere tra il 7 ed il 10 ottobre in presenza presso lo Javis Center.

Arrivano notizie importanti dagli Stati Uniti, considerando che il Comic-Con di San Diego 2021 si svolgerà in due sessioni, una virtuale e l’altra dal vivo, ora anche il Comic-Con di New York 2021 sembra essere intenzionato a tenere la sua convention in parte in presenza ed in parte in virtuale. La manifestazione si terrà nella Grande Mela dal 7 al 10 ottobre.

In un articolo del The Hollywood Reporter è stato dichiarato sul New York Comic-Con 2021:

Alcune compagnie hanno chiesto a ReedPop, l’organizzazione che sta dietro il New York Comic-Con, di voler fare dei panel in presenza. La convention si dovrebbe tenere al Javis Center tra il 7 ed il 10 ottobre dal vivo, con alcuni panel che si terranno in virtuale.

Ancora nulla è dato per certo, considerando che la pandemia non si è ancora spenta, ma la campagna di vaccinazione negli Stati Uniti sta procedendo a ritmo molto alto, e questo sta facendo ben sperare gli organizzatori di convention.

Ovviamente, se il New York Comic-Con si dovesse effettivamente tenere, si svolgerà, come è usuale, presso il Javits Center, un luogo capace di ospitare oltre 150.000 persone, e che è diventato un simbolo della manifestazione.

Potrebbe quindi essere possibile entro la fine dell’anno ritrovare le convention pop fatte dal vivo, uno dei maggiori aggregatori di appassionati nerd di tutto il mondo.