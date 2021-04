Monkey Master: John Woo produrrà il film ispirato al fumetto mai pubblicato di Stan Lee

John Woo produrrà il film Monkey Master, basato sul fumetto mai pubblicato creato da Stan Lee e dal suo collaboratore di lunga data Sharad Devarajan. La storia ideata nel 2016 si basa sulla nota leggenda cinese del Re Scimmia, ovvero la stessa su cui è basata il manga di Dragon Ball.

La storia segue l’archeologo di New York City Li Yong, che scopre un’antica profezia sul Re Scimmia che lo porterà in India. Qui scoprirà un potere nascosto che lo trasforma in un supereroe moderno, The Monkey Master.

Al momento non si hanno informazioni riguardo al regista, non è da escludere che lo stesso Woo possa essere il regista, o il cast. Riguardo al progetto il regista ha dichiarato: