Brie Larson, protagonista di Captain Marvel 2 nel ruolo di Carol Danvers, ha condiviso sul suo account ufficiale di Twitter un video del suo allenamento con il suo personal trainer per il secondo film dedicato al suo personaggio. Nel nuovo video la vediamo mentre la sua resistenza muscolare viene messa alla prova.

Here we go again! 🥰 Time to start putting in the work. (Accept me as part of your people, Buff Internet™️!) pic.twitter.com/hdMxVBMhao — Brie Larson (@brielarson) April 1, 2021

Ricordiamo che il primo film Captain Marvel è stato un grande successo al botteghino: ha incassato oltre 1 miliardo di dollari, proclamando in un certo senso Carol Danvers come l’eroe più potente del franchise interconnesso. Stando a quanto rivelato, Brie Larson avrà la possibilità di esplorare più poteri e abilità del suo personaggio in Captain Marvel 2.

Come annunciato dai Marvel Studios, la pellicola è in lavorazione dall’inizio del 2020 e Megan McDonnell (WandaVision) ha scritto la sceneggiatura del film, diretto da Nia DaCosta (Candyman) e la cui uscita è prevista nel novembre del 2022, salvo ulteriori variazioni di calendario dovute alla pandemia. Il casting è in corso, mentre le riprese inizieranno a maggio.

Proprio per questo Brie Larson, così come gli altri protagonisti del cast si stanno allenando per interpretare i loro ruoli in Captain Marvel 2. In passato l’attrice aveva affermato che gli addestramenti per prepararsi al primo film da solista le avevano fatto capire quanto è forte fisicamente.

