Randall Park sarà dietro la macchina da presa per Shortcomings, il film basato sulla graphic novel di Adrian Tomine. Ecco i dettagli.

Randall Park sarà il regista di Shortcomings, il film basato sulla graphic novel di Adrian Tomine. Per l’attore è la prima volta dietro la macchina da presa per dirigere un lungometraggio. Si tratta di un dramma comico che segue la storia di un trio di giovani abitanti della Bay Area: Ben Tanaka, Miko Hayashi e Alice Kim. I protagonisti navigano in una serie di relazioni interpersonali, attraversando il paese alla ricerca della connessione ideale. Adrian Tomine sta lavorando alla produzione del film e all’adattamento della sceneggiatura.

Randall Park, regista di Shortcomings, ha detto:

Sono un grande fan del lavoro di Adrian e sono molto entusiasta di collaborare con lui e Roadside Attractions per questa versione aggiornata e moderna della graphic novel. In questi personaggi riconosco gli americani asiatici della mia vita, quelli che amo e quelli che in un certo senso tollero soltanto.

Adrian Tomine ha rivelato che inizialmente si era opposto all’idea di adattare Shortcomings, temendo che non fosse in grado di riflettere lo “stile e lo spirito” del materiale:

Randall Park, Roadside Attractions e Imminent Collision mi hanno immediatamente impressionato grazie alla loro passione, intuizione e visione del nuovo film. Sono stati partner eccezionali nel processo di traduzione della graphic novel e sono onorato di aver collaborato con loro.

Roadside Attractions produrrà il film insieme a Park, Michael Golamco e Hieu Ho. Il progetto non ha ancora una società di distribuzione, ma a breve dovremmo avere maggiori notizie in merito. I produttori per la Roadside Attractions sono i co-presidenti Howard Cohen ed Eric d’Arbeloff, il vicepresidente senior Jennifer Berman e il direttore creativo Ryan Paine. Ho, Golamco e Park produrranno per la Imminent Collision.

Il vicepresidente senior della Roadside Attractions, Jennifer Berman, ha detto:

Con l’adattamento della graphic novel Adrian si è dimostrato non solo un brillante fumettista, ma anche uno sceneggiatore di talento.

Ricordiamo che Randall Park aveva già diretto la serie finale di Fresh Off the Boat, la sit-com della ABC in cui interpretava Louis Huang. Recentemente è apparso anche in WandaVision e in Always Be My Maybe.

