Rick and Morty diventano “baby” in un nuovo video

Adult Swim ha diffuso un video con una sorta di pesce d'Aprile in cui ha presentato un finto show dedicato alla versione baby di Rick and Morty.

Adult Swim ha provato a fare un pesce d’aprile intrigante, considerando che ha proposto un video in cui sembrava presentare una sorta di nuovo show su Rick and Morty, con i due protagonisti in versione baby. La notizia è falsa, ma il video è esilarante.

Ecco il video con Rick and Morty baby.

Qualche giorno fa è stato diffuso il trailer dedicato alla quinta stagione della serie animata, che farà il suo esordio su HBO Max il 20 giugno. E, inoltre, è stata mostrata anche una delle parodie che faranno parte dei nuovi episodi: quella su Voltron.

Il cast vocale originale di Rick and Morty è formato da Justin Roiland (Solar Opposites), Sarah Chalke (Firefly Lane), Chris Parnell (Saturday Night Live) e Spencer Grammer (Greek).

Ma, mentre i fan di Rick and Morty aspettano la premiere della quinta stagione, gli sceneggiatori della serie hanno già iniziato a lavorare alla settima stagione. Adult Swim ha rinnovato la popolare serie per ben 70 episodi nel 2018, che copriranno un numero incerto di stagioni. Sembra chiaro che gli sceneggiatori stiano lavorando duramente per creare molti contenuti futuri per i fan.

Qui sotto puoi vedere il trailer della quinta stagione di Rick and Morty: