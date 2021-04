Rick and Morty 5: un primo sguardo alla parodia su Voltron

Rick and Morty 5 ha condiviso una prima occhiata a una parodia su Voltron in arrivo nella nuova stagione della serie. Come i fan della serie animata sanno bene, Rick and Morty spesso fa riferimenti popolari presi da film, serie TV e altro e per adattarli al proprio universo. Ora sembra che l’influenza degli anime sulla serie stia prendendo piede ancora di più nella prossima stagione, poiché il primo trailer dell’attesissima quinta stagione ci ha offerto un primo sguardo a quello che sembra essere una parodia su Voltron.

Anche se questa potrebbe benissimo sembrare una gag tra le altre, le immagini del trailer anticipano che questa parodia su Voltron avrà molta rilevanza nella serie. Ci sono alcune inquadrature della sequenza che mostrano cinque navi diverse che probabilmente portano i personaggi nei rispettivi mecha, e la ripresa iniziale del trailer vede i nostri protagonisti dirigersi proprio verso questi mecha.

Now you can start asking us about season 6. Rick and Morty returns for season 5 on Sunday, June 20 at 11pm ET/PT on @adultswim pic.twitter.com/qGBCOk36Dn — Rick and Morty (@RickandMorty) March 30, 2021

C’è un punto in cui stanno tutti discutendo accanto a quello che sembra essere un mecha distrutto e questo enfatizza ulteriormente i riferimenti a Voltron; inoltre, più avanti nella sequenza, ciascuno dei membri della famiglia Smith può essere visto indossare un elmo decorato con un leone. Ma questa parodia sarà solo una delle tante cose da aspettarsi con l’arrivo della quinta stagione della serie. È stato confermato che Rick e Morty torneranno con la quinta stagione della serie il 20 giugno.

Voltron, per chi non lo conoscesse, è un franchise di serie televisive animate che presenta un team di cinque esploratori spaziali che pilotano un gigantesco Super Robot noto come Voltron. Voltron è stato un adattamento di diverse serie televisive di anime giapponesi della Toei Animation. La serie televisiva originale è andata in onda per la prima volta nel 1984 in Giappone.

