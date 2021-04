Phase Four ep. 02: chi è John Walker il "Cap" di The Falcon and The Winter Soldier? Ospite speciale Stefano Landini, creatore grafico di U.S. Agent

Phase Four ep. 02: il format di Lega Nerd alla scoperta di tutti i dettagli del MCU, in collaborazione con Disney+, in questa importante fase, arriva al secondo episodio con un ospite speciale: Stefano Landini, fumettista di fama internazionale, creatore grafico della recente incarnazione di John Walker a.k.a. U.S. Agent.

Ripercorriamo assieme gli eventi a cui abbiamo assistito nel secondo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, tra easter egg, accesa denuncia sociale, indizi e nuovi personaggi introdotti, tra cui Lemar Hoskins (Battlestar), Karli Morgenthau (di Flag Smashers), Isaiah Bradley e Elijah Bradley (Patriota).

Ma soprattutto raccontiamo chi è John Walker nei fumetti e la genesi del suo restyling nella recente serie di Christopher Priest, ad opera del nostro buon Stefano Landini, ottima occasione per svelare le differenza tra il personaggio visto nella serie tv e quello dei fumetti.

Buona visione e buona caccia, sarà un viaggio lungo ed interessante!

The Falcon and The Winter Soldier è disponibile a cadenza settimanale sulla piattaforma Disney+