MSI annuncia due nuovi laptop convertibili che si vanno ad aggiungere alla sua linea pensata per le persone d'affari e per i lavoratori.

MSI, azienda di produzione computer meglio nota per i suoi device da gaming, ha annunciato l’intenzione di allargare la sua serie dedicata all’ambiente lavorativo formale, la Summit, con due nuovi modelli: il Summit E13 Flip Evo e il Summit E16 Flip, due portatili convertibili sostenuti da processori Tiger Lake.

Ambo i modelli supporteranno il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2, inoltre entrambi saranno compatibili con la stilo dell’azienda, la MPP 2.0, la quale è dotata di 4.096 livelli di pressione. I due strumenti saranno dotati di display a 16:10, meno scenografici per film e videogiochi, ma decisamente più pratici per il loro uso in contesto lavorativo.

A proposito di contesti lavorativi, MSI ripropone sui nuovi convertibili tutta una serie di accessori che sono cari a manager e persone d’affari, dalle webcam dotate di otturatore fisico per evitare di attivare le riprese mentre si è in boxer al microfono che cancella i rumori ambientali, il tutto accompagnato da una capacità di batteria che dovrebbe tranquillamente raggiungere le 20 ore di vita.

L’E13 Flip Evo potrà vantare il sostegno del programma Intel Evo, ovvero riceverà il sigillo d’approvazione che Intel concede ai laptop più efficienti tra quelli che montano Tiger Lake, mentre l’E16 Flip sarà dotato delle “ultimissime schede grafiche Nvidia“, in modo da poter supportare adeguatamente le esportazioni video e i programmi grafici.

Al momento non ci sono ancora informazioni su data d’uscita e prezzo di vendita.

