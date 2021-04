Millie Bobby Brown: “Mai visto Star Wars e i film Marvel”

Sicuramente è ancora giovane, ed è lecito pensare che debba scoprire molta cinematografia e serie TV, ma sorprende il fatto che Millie Bobby Brown non abbia mai visto un film di Star Wars, e neanche un lungometraggio della saga di Harry Potter, o un film Marvel. Si tratta di tre tra i più grandi franchise di sempre, eppure la star di Stranger Things non ne ha mai visto uno.

Parlando a MTV News Millie Bobby Brown ha ammesso di non aver mai visto un film di Star Wars, ed ha aggiunto:

Non ho mai visto un film Marvel, né uno DC Comics. Non sono il mio genere, ma mi sto cercando di aprire a questa cosa. Preferisco più qualcosa in stile Le pagine della nostra vita, e, considerando che sto facendo già certe cose (intende produzioni fantastiche blockbuster ndr) vorrei vedere qualcosa di realistico.

E poi ha continuato:

In effetti non ho neanche mai visto un film di Harry Potter, e ci sono amici che mi guardano in modo strano per questo.