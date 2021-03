Stranger Things 4: le riprese sono tutt’altro che finite

Le riprese di Stranger Things 4 sono ancora lontane dall’essere concluse secondo Gaten Matarazzo. L’attore ha affermato che i programmi di produzione sono flessibili a causa della pandemia in corso e che le riprese stanno procedendo a rilento. Il cast di Stranger Things è composto da Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp. La stagione 4 è stata già afflitta da numerosi ritardi dovuti alla pandemia e non ha ancora terminato le riprese, nonostante abbia iniziato la produzione all’inizio del 2020.

I ritardi hanno permesso agli sceneggiatori di curare maggiormente la sceneggiatura della stagione 4 di Stranger Things, e tutti i titoli degli episodi sono stati rilasciati alla fine del 2020. Oltre a ciò, si sa poco della trama della quarta stagione. Sono state rilasciate anche una serie di foto dal set che mostravano il Sottosopra prendere il controllo di un parcheggio per roulotte.

Parlando con Collider, Matarazzo ha affermato che anche se è stato bello poter conoscere tutti i dettagli di ogni episodio prima delle riprese, le programmazioni di queste ultime sono troppo incerte. A causa della pandemia infatti non riescono mai ad essere certi di quando le realizzeranno. Di conseguenza, non c’è davvero alcun modo di sapere quando finiranno con certezza. Puoi leggere i suoi commenti completi qui sotto:

Ci sono pochissime date affidabili per le riprese. Non sappiamo mai con certezza quando gireremo la prossima volta. Spesso dobbiamo rimandarle a causa di qualche problema legato alla pandemia. Quindi, per questo motivo, non c’è davvero modo di capire quando avremo finito.