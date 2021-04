LEGO SmartBricks: i nuovi mattoncini intelligenti per chi cammina scalzo in casa

Presentati i mattoncini LEGO SmartBricks con cui non avrete più paura di camminare in casa scalzi.

Arriva oggi da LEGO una delle notizie più attese dagli AFOL di tutto il mondo. Il Gruppo LEGO ha svelato oggi il suo ultimo prodotto rivoluzionario ed innovativo, i LEGO SmartBricks. I nuovi SmartBricks sono in grado di rilevare i piedi in arrivo e di spingere i mattoncini fuori dalla portata del piede prima che vengano calpestati, dando sollievo a tutti coloro che sono abituati a camminare scalzi.

I nuovi SmartBricks, che sono identici nel design ai mattoncini LEGO esistenti, sono stati sviluppati per tre anni da un team specializzato di designer presso la sede del LEGO Group in Danimarca. Il team ha sperimentato diverse tecnologie prima di realizzare un prototipo finale che utilizza la tecnologia near-field incorporata nel nucleo del mattoncino. La tecnologia è in grado di rilevare il movimento verso il basso dei piedi da una distanza di 20 cm per dare allo stesso, il tempo di fuoriuscire dal traiettoria del piede.

Una piccola gamma di mattoncini viene sperimentata da numerose famiglie in tutto il mondo per garantire la soddisfazione dei consumatori.

Helle Hertz, che ha guidato il nuovo design, afferma: “Questo è un momento di svolta per noi del Gruppo LEGO. Ogni anno ascoltiamo migliaia di famiglie che sono cadute in fallo a causa di un mattoncino LEGO smarrito. L’esperienza di stare su un LEGO può essere inquietante, quindi il team si è dedicato alla ricerca di una soluzione. Abbiamo testato circa 20 diversi prototipi durante il cammino per risolvere questo problema secolare e non vediamo l’ora che le famiglie sperimentino da sole la gioia di SmartBricks“.

#aprilfools