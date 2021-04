Hot Pink: Sarah Michelle Gellar nella serie tv di Amazon

Secondo Variety, Sarah Michelle Gellar reciterà nella serie tv comedy Hot Pink, di cui è già stato ordinato il pilot da Amazon. Il progetto è liberamente ispirato al romanzo scritto da Elana K. Arnold What Girls Are Made Of.

Il libro racconta la storia di Nina Faye, una donna educata a credere che non esiste l’amore incondizionato. Quest’ultima cerca di fare tutto il possibile per il suo ragazzo, ma quando l’uomo la lascia. Nina si perde e cerca di scoprire quali sono veramente le condizioni dell’amore.

È stata Elisabeth Holm, anche produttrice esecutiva del progetto, a creare Hot Pink, che ora conta anche la presenza di Sarah Michelle Gellar nel cast, mentre Desiree Akhavan dirigerà e produrrà il pilot della serie tv comedy. Anche Rebecca Green è produttrice esecutiva della serie, insieme a Sue Naegle e Ali Krug per la Annapurna. Amazon Studios la produrrà in associazione con Annapurna.

Sarah Michelle Gellar è conosciuta per l’iconico ruolo da protagonista nella serie tv Buffy – l’ammazzavampiri, ma ha anche preso parte a progetti come All My Children e The Crazy Ones. Al cinema l’abbiamo vista nel franchise I Know What You Did Last Summer e nei film live-action su Scooby-Doo, ma è meglio nota per aver interpretato Cruel Intentions, e The Grudge.

