Banksy Most Wanted: il documentario sull’artista su Sky Arte

Domani, venerdì 2 aprile, alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW arriverà Banksy Most Wanted, il documentario incentrato sull’artista di strada più famoso al mondo.

Un viaggio alla scoperta di un artista che opera grazie al suo anonimato ormai da 25 anni e le cui opere sono amate in tutto il mondo. Un’indagine che rivela le e sfaccettature dell’artista e le sue opinioni politiche, il suo impegno e coraggio per le cause ambientali e per i rifugiati politici, i suoi legami con la scena musicale e il suo lato imprenditoriale. Attraverso le testimonianze di chi lo conosce e ha lavorato con lui o di chi lo sfrutta, Banksy Most Wanted ci porta a conoscere uno degli artisti più importanti degli ultimi anni e mette in discussione il mondo dell’arte de il rapporto con l’identità nella società attuale.