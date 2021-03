The Man With the Miraculous Hands: Woody Harrelson nei panni del medico di Heinrich Himmler

The Man With the Miraculous Hands avrà Woody Harrelson come protagonista e tratterà la storia del medico di Heinrich Himmler, uno dei più potenti leader nazisti.

The Man With the Miraculous Hands avrà Woody Harrelson come protagonista. Oren Moveman dirigerà il film drammatico, in cui Harrelson interpreterà il vero medico di Heinrich Himmler, uno dei più potenti leader nazisti e capo delle SS. Heinrich Himmler è noto anche per essere stato uno dei principali artefici dell’Olocausto.

Come già accennato Oren Moverman dirigerà il film che è basato sul romanzo di Joseph Kessel, The Man with the Miraculous Hands: The Fantastic Story of Felix Kersten, che si riunirà con Harrelson per la terza volta. Il film sarà prodotto dalla Jerico Films, una divisione del Gruppo Vendôme, e sarà prodotto da Eric Jehelmann e Philippe Rousselet con Fabrice Gianfermi e Jeremy Plager come produttori esecutivi.

Kersten era un medico professionista di origine finlandese che fu trascinato con riluttanza nei ranghi di potere del Terzo Reich come medico personale e prigioniero di Himmler. Le sue terapie aiutarono ad alleviare il debilitante dolore addominale di Himmler, avendo così un’influenza straordinaria su uno dei membri più potenti del partito nazista e capo delle SS.

Con abili manipolazioni e un talento per la negoziazione pericolosa con il suo mostruoso paziente, Kersten è stato in grado di salvare migliaia di vite dai campi di concentramento e sopravvivere al suo rapitore.

Anche 70 anni dopo la fine del conflitto, la Seconda Guerra Mondiale riesce ancora a rivelare alcune delle storie mai raccontate più profondamente commoventi di coloro che sono riusciti a trionfare contro le avversità. Le rivelazioni nel suo romanzo ci permettono di gettare nuova luce sulla fine della guerra e ottenere una migliore comprensione di come si era immaginato un mondo futuro mentre non solo è riuscito a salvare la propria vita, ma attraverso il suo coraggio, è riuscito a salvare le vite di migliaia di altri. Ha detto Jehelmann.

