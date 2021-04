Speravo de Morì prima – Francesco Totti nella scena finale (SPOILER)

Dopo il successo di Speravo de Morì Prima Sky si prepara al gran finale di venerdì 2 aprile, con l’ultima puntata che vedrà concludere la serie TV lo stesso Francesco Totti. In un video diffuso sul web vediamo un spezzone dell’ultimo episodio, con Pietro Castellitto che si dà il cambio con lo stesso ex capitano della Roma nell’ultima scena.

Qui sotto potete vedere il video del finale di Speravo de morì prima.

La sequenza ripresa nel video riguarda l’addio al Calcio di Francesco Totti, che il capitano della Roma celebrò il 28 maggio 2017 allo stadio Olimpico dopo Roma-Genoa, ultima gara di campionato.

Protagonisti della serie, disponibile su Sky e NOW, sono Pietro Castellitto, Greta Scarano, Gian Marco Tognazzi, Monica Guerritore, Giorgio Colangeli, Primo Reggiani, Alessandro Bardani, Gabriel Montesi, Marco Rossetti, Massimo De Santis, Eugenia Costantini e Federico Tocci.

La serie è tratta dal libro Un capitano, scritto da Totti insieme a Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A., ed è diretta da Luca Ribuoli e sceneggiata da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. A produrre troviamo Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.

