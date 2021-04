The Real Ghostbusters: uno degli episodi più famosi su YouTube

When Halloween Was Forever, il classico episodio di The Real Ghostbusters è ufficialmente stato caricato su YouTube.

A partire da quest’anno, gli episodi di The Real Ghostbusters verranno caricati sul canale YouTube ufficiale di Ghostbusters ogni sabato. L’ultimo episodio della serie animata originale che è stato caricato è When Halloween Was Forever, un vero classico ricordato con affetto dai fan. L’ottavo episodio della prima stagione, When Halloween Was Forever, è stato trasmesso per la prima volta il 1° novembre 1986.

Nell’episodio a tema Halloween, Lo spirito di Halloween viene liberato dalla sua prigione secolare e cerca di far durare Halloween per sempre fermando il tempo. L’episodio ha segnato il debutto in franchising di Samhain, un iconico cattivo di Ghostbusters che in seguito è apparso in un episodio successivo di The Real Ghostbusters.

The Real Ghostbusters è una serie televisiva animata americana, uno spin-off / sequel del film commedia del 1984 Ghostbusters. La serie è andata in onda dal 13 settembre 1986 al 5 ottobre 1991 ed è stata prodotta da Columbia Pictures Television e DIC Enterprises e distribuita da Coca-Cola Telecommunications.

La serie continua le avventure degli investigatori del paranormale, il dottor Peter Venkman, il dottor Egon Spengler, il dottor Ray Stantz, Winston Zeddemore, la loro segretaria Janine Melnitz e il loro fantasma mascotte Slimer. The Real è stato aggiunto al titolo dopo una disputa con Filmation e le sue proprietà Ghost Busters.

C’erano anche due fumetti di Real Ghostbusters, uno pubblicato mensilmente da NOW Comics negli Stati Uniti e l’altro pubblicato settimanalmente (originariamente bisettimanale) da Marvel Comics nel Regno Unito. Kenner ha prodotto una linea di action figure e playset basati sul cartone animato.

Rivivi la gloria di “When Halloween Was Forever” qui sotto: