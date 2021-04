Ravens: Mark Gill dirigerà il film sul fotografo giapponese Masahisa Fukase

Lo sceneggiatore e regista Mark Gill porterà sul grande schermo la vita del leggendario fotografo giapponese Masahisa Fukase con Ravens. Le riprese inizieranno in Giappone nella primavera del 2022. Ravens sarà il secondo lungometraggio di Gill, candidato all’Oscar e ai BAFTA, e sarà interpretato da Tadanobu Asano nel ruolo dell’iconico fotografo. Asano interpreterà Raiden nel prossimo film di Mortal Kombat. È apparso anche nel franchise di Thor dei Marvel Studios come Hogun e in classici giapponesi come The Blind Swordsman: Zatoichi.

Ravens è incentrato sulla tragica storia d’amore tra Fukase e la sua carismatica moglie di allora Yoko, che sarà interpretata da Kumi Takiuchi. L’attrice è anche apparsa in A Balance, selezionato dal Panorama della Berlinale. Inoltre, Toby Kebbell (Control, RocknRolla, The Servant) si unisce al cast nei panni del leggendario curatore fotografico John Szarkowski del Museo di Arte Moderna di New York. Ecco cosa ha dichiarato il regista:

Quando ho scoperto il lavoro di Fukase, non solo sono rimasto scioccato dalla sua potenza pura e maestria, ma anche da quanto poco la gente sapesse di lui rispetto ai suoi contemporanei. La sua storia di vita è avvincente e tragica, era un uomo profondamente turbato. Ma è stato l’incontro con Yoko che ha davvero risolto il mio approccio al film. Mi sono reso conto molto rapidamente che questa dovrebbe essere tanto la storia di Yoko quanto quella di Fukase. Questa è senza dubbio una storia d’amore, ma non nel senso tradizionale o conservatore. Il loro matrimonio è stato una corsa sfrenata attraverso un Giappone in rapida evoluzione con tutto il lavoro più rispettato di Fukase incentrato o ispirato dalla presenza o dalla mancanza di Yoko. Yoko non era la sua musa ma era molto di più e in anticipo sui tempi in un paese in cui le donne stanno ancora lottando per essere riconosciute.

Con il pieno supporto di Tomo Kosuga al Masahisa Fukase Archive, la vedova di Fukase Yoko Miyoshi e con pieno accesso a tutte le sue immagini fotografiche, Gill collabora ancora una volta con il produttore nominato ai BAFTA Orian Williams (Control, England is Mine). Alla Williams si uniscono anche Megumi Fukasawa Ishii, Iseki Satoru e Cyril Cadars, produttore di The Open.