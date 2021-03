Mortal Kombat: nuova data di uscita per il reboot

L’usicta del reboot di Mortal Kombat è stata rinviata di una settimana. Il film ispirato al noto videogame arriverà al cinema e su HBO Max il prossimo 23 aprile, e non il 16 dello stesso mese come precedentemente annunciato.

Il rinvio, stando a quando riporta Variety, dipende dalla decisione di Warner Bros. di non far “scontrare” il film con un altro blockbuster di casa, ovvero Godzilla vs Kong, disponibile da oggi mercoledì 31 marzo nei cinema americani e in streaming su HBO Max. Inoltre la casa di produzione e distribuzione spera che nei prossimi giorni le norme anti-covid vengano allentate, permettondo così una riapertura dei cinema, così come già successo nella contea di Los Angeles.

Vi ricordiamo che il film è diretto da Simon McQuoid e vede protagonisti Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Jessica McNamee (Sonya Blade), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Joe Taslim (Sub-Zero), Chin Han (Shang Tsung), Sisi Stringer (Mileena) e Lewis Tan (Cole Young).

Di seguito la sinossi ufficiale di Mortal Kombat:

Il combattente Cole Young, abituato a battersi per soldi, non è a conoscenza della sua eredità o del motivo per cui l’Imperatore di Outworld, Shang Tsung, ha inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, un Cryomante ultraterreno, a dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade, sotto la guida di Jax, un maggiore delle forze speciali che porta sul corpo lo stesso strano drago che caratterizza anche Cole. Presto si ritrova al tempio di Lord Raiden, un dio antico e protettore di Earthrealm, che garantisce rifugio a coloro che portano il marchio.

Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e il mercenario canaglia Kano, mentre si prepara a combattere con i più grandi campioni della Terra contro i nemici dell’Outworld in una battaglia per cui l’intero Universo è a rischio. Ma Cole riuscirà a sbloccare i suoi arcani – l’immenso potere dentro la sua anima – in tempo per salvare non solo la sua famiglia, ma per fermare Outworld una volta per tutte?