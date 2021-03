Mortal Kombat: ricreato il trailer del film in versione LEGO

Il trailer del film di Mortal Kombat è stato ricreato in forma LEGO. Creata da Ed Boon e John Tobias, la saga di combattimenti è nata come una serie di videogiochi. Sviluppato e pubblicato tramite Midway Games, il primo videogioco è uscito nel 1992. Nel 2015, James Wan ha firmato per produrre un nuovo film basato sulla storia dei videogiochi. Lavorando su una sceneggiatura di Dave Callaham e Greg Russo, è stato annunciato che Simon McQuoid sarebbe stato il regista del progetto. A febbraio 2021 è uscito il trailer del film pieno di azione e scene di combattimento.

Il trailer ha mostrato i personaggi del film, dal misterioso nuovo protagonista Cole Young a personaggi familiari come Liu Kang (Ludi Lin), Sonya Blade (Jessica McNamee) e Jax (Mehcad Brooks). I ragazzi di Jekester hanno deciso di ricreare l’intero trailer in forma LEGO. In totale, per crearlo hanno impiegato un mese a forza di minuziose animazioni e modifiche. Catturando lo spirito della saga e conservando l’azione intrisa di sangue, il risultato è tanto divertente quanto fantasioso. Inoltre, ha incluso anche un prologo di apertura originale che parla del fatto che Johnny Cage è stato escluso dal film. Dai un’occhiata qui sotto:

La trama di Mortal Kombat è sempre stata incentrata su un torneo che avrebbe deciso il destino di Earthrealm. Nel corso dei decenni, tuttavia, ha anche approfondito la storia di ogni personaggio e le varie faide esistenti tra di loro. A tal fine, la rivalità tra Scorpion e Sub-Zero fungerà da cuore del film. Cole Young invece combatterà non solo per sconfiggere le forze di Outworld, ma anche per proteggere la sua famiglia dagli assassini del clan Lin-Kuei. Entrambi gli elementi sono stati ricreati fedelmente nel video sopra.

