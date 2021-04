Game of Thrones: in lavorazione lo spettacolo teatrale

Lo scrittore George R.R. Martin è al lavoro sullo spettacolo teatrale di Game of Thrones. La rappresentazione porterà sul palcoscenico il Torneo di Harrenhal, ambientato ben sedici anni prima gli eventi raccontati nella saga televisiva e tra gli eventi più importanti di Westeros.

Lo scrittore è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura insieme pluripremiato drammaturgo Duncan MacMillan e al regista Dominic Cooke (The Courier ), mentre a produrre saranno Simon Painter e Tim Lawson (The Illusionists), in collaborazione con Kilburn Live. L’intenzione è portare la pièce a New York, nel West End di Londra e in Australia per il 2023.

Di seguito la descrizione ufficiale:

Lo spettacolo porterà per la prima volta il pubblico più in profondità dietro le quinte di un evento storico che in precedenza era avvolto nel mistero, con molti dei personaggi più iconici e conosciuti della serie, la produzione vanterà una storia incentrata sull’amore, la vendetta, la follia e i pericoli di trattare la profezia, rivelando segreti e bugie che sono stati solo accennati fino ad ora.

Al momento non si hanno molte informazioni riguardo i personaggi che vedremo sul palcoscenico, ma stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter ritroveremo un giovane e timido Eddard Stark e la sorella Lyanna, un arrogante Jaime Lannister, il potente Lord Robert Baratheon, il principe Rhaegar Targaryen, l’affascinante principe Oberyn Martell e il nobile cavaliere Ser Barristan Selmy.

Vi ricordiamo che inoltre sono al momento in corso di sviluppo molte serie spin-off dedicati a Game of Thrones, inclusa una serie animata.