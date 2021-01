Game of Thrones: in sviluppo una serie animata per HBO Max

Variety ha annunciato che HBO sta sviluppando una serie televisiva animata dedicata a Game of Thrones, che arriverà su HBO Max.

Una nuova importante notizia arriva da Variety, che ha annunciato che HBO starebbe sviluppando una serie animata dedicata a Game of Thrones che verrà distribuita su HBO Max. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama al centro della serie.

Si tratta dell’ennesimo progetto in sviluppo sulla popolare serie TV, dalla quale sono partiti una serie di progetti che fanno intendere come HBO voglia sviluppare un vero e proprio franchising.

La rete ha attualmente due serie in lavorazione. House of the Dragon è in sviluppo da un po’ di tempo e dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2022. Quella serie seguirà i primi anni della dinastia Targaryen e avrà come protagonisti Olivia Cooke e Matt Smith.

HBO ha recentemente annunciato che un altro prequel è in lavorazione, ambientato 90 anni prima degli eventi di A Song of Ice and Fire. La serie sarà basata su The Tales of Dunk and Egg dell’autore George R.R. Martin che seguono le avventure di Ser Duncan l’Alto e Aegon Targaryen, futuro re di Westeros. I due spin-off arrivano dopo che HBO ha iniziato lo sviluppo di numerosi progetti. Uno, The Long Night, è arrivato alla fase pilota prima di essere cancellato dalla rete.