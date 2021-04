Facebook renderà più semplice disabilitare l’algoritmo del news feed

Faebook renderà molto più semplice personalizzare il proprio news feed, ecco come si potrà disattivare l'algoritmo e vedere i post in base alla data di pubblicazione

L’anno scorso Facebook ha introdotto due nuove funzioni pensate per consentire agli utenti una maggiore personalizzazione dei contenuti mostrati sul loro news feed. Da una parte Favorite, ossia la possibilità di selezionare fino a 30 amici e pagine a cui dare priorità rispetto agli altri contenuti, dall’altra Recent, ossia una modalità per vedere i contenuti in base alla loro data di pubblicazione, e non secondo i parametri normalmente utilizzati dall’algoritmo del social.

Tutto bellissimo, peccato che il social network avesse deciso di nascondere le due funzioni in menù difficilmente accessibili. Insomma, per la maggior parte degli utenti – completamente ignari dell’esistenza delle due feature – non è cambiato molto.

La buona notizia è che ora Facebook ha scelto di rendere molto più semplice l’accesso a queste due nuove feature. Le impostazioni, infatti, saranno mostrate direttamente sopra al news feed. La nuova UI mostrerà infatti tre diversi comandi: home, preferiti e recenti.

Orientarsi tra le tre opzioni diventa in questo modo un gioco da ragazzi. Potete vedere il risultato del cambiamento nell’immagine qua sopra. La novità dovrebbe entrare in roll out nel corso delle prossime settimane.