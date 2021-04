Disney+ arriva finalmente su Sky Q e sui device brandizzati NOW

L’offerta di Sky Q diventa sempre più completa. Direttamente dal decoder – poco importa se siete abbonati via satellite o fibra – sarà possibile accedere anche all’app ufficiale di Disney+.

Il servizio on-demand della casa di Mickey Mouse va così ad aggiungersi alla precedente offerta di app ufficiali delle piattaforme di streaming più popolari sul mercato: Netflix (con possibilità di abbinarlo in bundle alle offerte Sky), Prime Video e DAZN.

Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio in Italia di questo importante accordo con Disney che conferma Sky come partner di eccellenza per i migliori produttori di contenuti. L’arrivo di Disney+ rende ancor più completa l’esperienza di visione su Sky Q e la possibilità di trovare in un unico posto tutti i contenuti Sky e le migliori app in streaming

ha detto Maximo Ibarra, AD di Sky Italia.

L’arrivo dell’app non arriva completamente a sorpresa, l’accordo con Disney+ era stato già annunciato nel corso del 2020.

Il debutto di Disney+ su Sky Q e sugli altri device della linea NOW è fissato per domani 1 aprile. Gli utenti non dovranno fare nulla, l’app verrà sbloccata automaticamente. Ovviamente per poter accedere al servizio sarà necessario disporre di un abbonamento a Disney+.

