86-Eighty-Six: il trailer dell’anime in arrivo ad aprile

Basato sull’acclamata serie di Asato Asato, il dramma sci-fi 86-Eighty-Six si unisce a una serie di uscite anime già ricca a primavera 2021. Una storia di guerra, romanticismo, discriminazione razziale e di classe e di bambini soldato. Ecco tutti i principali dettagli e punti della trama (senza spoiler) su questo nuovo anime.

La Repubblica di San Magnolia è in guerra da nove anni. Il loro nemico, l’Impero di Giad, ha sviluppato macchine autonome chiamate Legioni che hanno inflitto pesanti perdite ai militari della Repubblica. Questo fino a quando la Repubblica non ha sviluppato le proprie unità meccanizzate chiamate Juggernauts per contrattaccare. Secondo i massimi leader e politici della nazione, anche i Juggernauts sono completamente autonomi e combattono la guerra da soli, fermando con successo tutte le vittime umane. Ma questa è una bugia.

In realtà, i Juggernauts sono pilotati da bambini soldato chiamati 86. La Repubblica di San Magnolia è composta da due razze, le minoranze dalla pelle più scura chiamate Colorata e la maggioranza dalla pelle più chiara chiamata Alba. La Repubblica è composta da 86 settori, di cui 85 costituiti da Alba e la Colorata bandita all’86° settore. Da quando i Juggernauts sono stati sviluppati per la guerra, i figli di molte famiglie dell’86° settore perseguitate sono stati costretti a guidarli e combattere la Legione fino alla morte.

Il protagonista Shinei Nouzen è un capitano dell’86 e caposquadra che, per ragioni sconosciute, può “sentire” i movimenti della legione. Il Maggiore Vladilena Mirize, un Alba, viene assegnata per guidare Shin e il suo Squadrone. I due non si sono mai incontrati, ma sviluppano un profondo legame mentre Lena arriva a comprendere tutti gli orrori del tradimento della Repubblica e ancora più scioccanti segreti. Di seguito il trailer di 86-Eighty-Six che uscirà su Crunchyroll:

