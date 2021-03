Il comico Pete Holmes è stato scelto per interpretare il protagonista della serie tv comedy, ancora senza titolo ufficiale, su Tom Smallwood, voluta dalla CBS e prodotta dai CBS Studios. Scritto da Mark Gross, il progetto è basato sulla vita del giocatore professionista di bowling Tom Smallwood. Ecco la breve sinossi:

Dopo essere stato licenziato dalla catena di montaggio della fabbrica GM, un uomo apparentemente normale, Tom (Holmes), prende la straordinaria decisione di provvedere alla sua famiglia seguendo il suo sogno di diventare un giocatore professionista.

Nella comedy su Tom Smallwood Pete Holmes è un uomo di famiglia a tutti gli effetti. È un emblematico marito e papà del Midwest, che viene licenziato dopo aver lavorato per tutta la vita in una fabbrica di automobili. L’uomo decide di fare qualcosa che non avrebbe mai pensato di fare: rischiare puntando alla luna.

Mark Gross produce la comedy, insieme a David Hollander e Brian D’Arcy James. Ricordiamo che Pete Holmes è creatore, produttore esecutivo e protagonista della serie tv comica di HBO Crashing, andata in onda per tre stagioni. L’attore è anche autore del libro Comedy Sex God, pubblicato da HarperCollins, e ha un podcast intitolato You Made It Weird.

Potrebbe interessare: