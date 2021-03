Shin Ultraman: il film rinviato a tempo indeterminato

È stato rinviato a data da destinarsi Shin Ultraman, film di Hideaki Anno e Shinji Higuchi e ispirato al noto personaggio protagonista della serie TV cult. Il motivo del rinvio è dovuto alla pandemia di coronavirus. Inizialmente la data di uscita era fissata per quest’estate nei cinema giapponesi.

Il lungometraggio prodotto da Toho Co., Khara Inc. e Tsuburaya Productions, presenta una versione moderna di Ultraman, così come fatto in precedenza con Shin Godzilla. A dirigere è Shinji Higuchi, mentre Hideaki Anno è autore della sceneggiatura e produttore.

Vi ricordiamo che la serie Ultraman ha debuttato sulla TV giapponese nel 1966 e vede protagonista Shin Hayata che si fonde con il Gigante della Luce per diventare Ultraman. L’uomo combatte i mostri che invadono la Terra l’aiuto del Science Special Search Party (SSSP). Visto il successo nel corso degli anni sono arrivate numerose serie, fumetti in collaborazione con Marvel e una serie animata disponibile su Netflix.

