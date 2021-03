Save Ralph: Taika Waititi presterà la voce al protagonista

Taika Waititi presterà la sua voce al protagonista del cortometraggio Save Ralph. Il cortometraggio di Humane Society International tratterà dei test cosmetici effettuati sugli animali. Taika Waititi ha attirato l’attenzione per la prima volta come sceneggiatore e regista del cortometraggio candidato all’Oscar Two Cars, One Night. Da allora, Waititi ha continuato a scrivere, dirigere e recitare in numerosi film di successo, tra cui Jojo Rabbit e Thor: Ragnarok.

Un teaser trailer di Save Ralph è stato pubblicato su Instagram dallo scrittore e regista del film Spencer Susser e Waititi ha prestato la sua voce al coniglio protagonista. Prodotto in collaborazione con Humane Society International, il cortometraggio in stop-motion fa parte della campagna #SaveRalph, un movimento per vietare i test cosmetici sugli animali. Nella clip, il coniglio da laboratorio Ralph lamenta la cecità all’occhio destro e un ronzio in un orecchio a causa del suo maltrattamento. Waititi ha anche aggiunto un poster per il corto al suo account Instagram. Guarda il teaser e il poster qui sotto:

Il cast vocale di Save Ralph vedrà prestare la propria voce anche: Ricky Gervais, Zac Efron e Olivia Munn. Cruelty Free International stima che centinaia di migliaia di animali vengono utilizzati ogni anno per testare i cosmetici. Si spera che Waititi e Save Ralph porteranno maggiore consapevolezza quando il corto uscirà il 6 aprile. Sulla base del video e del poster, il cortometraggio dovrebbe far considerare a molte persone le gravi conseguenze dei test sugli animali e magari muovere le coscienze ad agire diversamente.

