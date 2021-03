Rocky: Sylvester Stallone sta lavorando sulla serie TV prequel

Sylvester Stallone non ha intenzione di allontanarsi dal personaggio di Rocky, anzi, nelle ultime ore ha mostrato su Instagram il trattamento dedicato ad una serie TV prequel. Sembra che il popolare attore e regista voglia proporre un telefilm che scavi a fondo nelle radici del character.

Questo è il post.

E queste sono le parole di Stallone:

Ho iniziato questa mattina a scrivere il trattamento di una serie prequel su Rocky. Sarebbero ideali dieci episodi a stagione che scendano nel profondo del personaggio, raccontando il suo percorso da giovane. Questa è una piccola parte del processo creativo che mi sta portando a sviluppare il progetto.

Stallone aveva già parlato dopo Creed II del fatto che voleva lavorare ad un nuovo film su Rocky, ma sembra che abbia cambiato idea, o, quantomeno, che voglia sviluppare anche una serie TV che, anziché andare avanti, scavi nel passato del personaggio.

Il primo film su Rocky, uscito nelle sale cinematografiche nel 1976 vide Stallone impegnato in tutto e per tutto nel progetto, con la sua sceneggiatura approvata, e con il suo coinvolgimento come protagonista (mentre la casa di produzione non lo voleva). La serie TV prequel rappresenterebbe, eventualmente, una sorta di chiusura del cerchio.