Love and Monsters: il trailer del film Netflix che uscirà il 14 aprile

Love and Monsters debutterà su Netflix il 14 aprile. Dylan O’Brien in merito al film ha detto scherzando che non c’è momento migliore per entrare nell’età adulta che durante un’apocalisse. Il film di Michael Matthews è stato presentato a un panel del Comic Con di New York. Gli altri membri del cast sono Jessica Henwick, Michael Rooker e Ariana Greenblatt.

Love and Monsters si svolge sette anni dopo che un’ apocalisse piena di mostri ha costretto tutta l’umanità a trasferirsi in colonie sotterranee. Joel, il personaggio interpretato da O’Brien, decide di andare in superficie e affrontare i mostri che si frappongono tra lui e la sua fidanzata del liceo Aimee (Henwick). Durante il suo pericoloso viaggio, Joel stringe amicizie improbabili, tra cui quella con un cane eroico e una coppia di sopravvissuti (Rooker, Greenblatt) che lo aiutano a sopravvivere alla strada infestata di mostri verso il vero amore. Durante il panel il cast ha parlato dei loro momenti preferiti dietro le quinte del progetto Paramount.

Rooker ha rivelato che Love and Monsters è stato girato in varie località, tra cui gli Stati Uniti e l’Australia. A differenza della maggior parte dei film che parlano di un’apocalisse, Matthews ha detto che Love and Monsters offre una visione più ricca e originale di come potrebbe essere la fine del mondo. Di seguito il trailer del film che uscirà su Netflix il 14 aprile:

L’uscita del film è stata posticipata molte volte. All’inizio la sua uscita doveva essere a marzo, poi è stata rimandata ad aprile. Dylan O’Brien ha voluto esprimersi anche riguardo un potenziale sequel, e ne ha parlato nel podcast The Big Ticket with Marc Malkin, quando gli è stato chiesto qualcosa su un eventuale creazione di un franchise.