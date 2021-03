Si chiama Stretch ed è il nuovo robot della Boston Dynamics. È progettato per spostare carichi ad una velocità molto alta.

30—Mar—2021 / 10:31 AM

Nella giornata di ieri Boston Dynamics ha presentato un nuovo robot. Si chiama Stretch ed è progettato per svolgere funzioni analoghe a quelle di un magazziniere. L’automa ha un lungo braccio meccanico ed è in grado di prelevare e muovere carichi con un peso massimo di 23Kg.

Quello che ci hanno spiegato pressoché tutte le aziende con cui abbiamo parlato è che l’attività di carico e scarico è uno dei lavori più stressanti e meno appaganti

ha raccontato Micheal Perry, VP della Boston Dynamics.

La base del robot è mobile ed è ottimizzata per spostarsi rapidamente e senza complicazioni all’interno di spazi ristretti, come tra gli scaffali di un grande magazzino. Stretch può anche contare su un ampio arsenale di sensori e su un software di computer vision per identificare gli oggetti e le loro caratteristiche (peso e distanza di uno scatolone, ad esempio).

Il robot è in grado di spostare carichi con una velocità di 800 scatole per ora. «È un robot veloce ed estremamente versatile».

Boston Dynamics ad oggi era famosa per il suo cane robot. Oggi quest’ultimo automa è impiegato in un gran numero di compiti e scenari diversi ed è già in uso da parte delle forze dell’ordine di diverse nazioni.