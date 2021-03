American Gods cancellata da Starz dopo la terza stagione

Non ci sarà una quarta stagione della serie tv. Starz ha cancellato American Gods dalla rete. Ecco il motivo della decisione.

30—Mar—2021 / 10:37 AM

La serie tv American Gods è stata cancellata da Starz. L’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Neil Gaiman termina con la terza stagione. Tuttavia, alcune fonti hanno detto a Variety che la rete ha aperto le porte a una potenziale serie tv o pellicola volta a concludere eventuali questioni in sospeso. Ecco le parole di un portavoce di Starz:

American Gods non tornerà per la quarta stagione. Tutti in Starz sono grati al cast e alla troupe che si sono dedicati al progetto, e ai nostri partner della Fremantle, i quali hanno dato vita alla storia dell’autore e produttore esecutivo della serie Neil Gaiman, che racconta del clima culturale del nostro paese.

Terze fonti hanno poi affermato che American Gods è stata cancellata dalla rete a causa del basso numero di spettatori. L’audience infatti è calata del 65% dalla prima alla terza stagione della serie tv.

Il progetto vedeva protagonisti Ricky Whittle (Shadow Moon) e Ian McShane (Mr. Wednesday). Dopo un incontro casuale in seguito al rilascio di Shadow dalla prigione, quest’ultimo accetta di diventare la guardia del corpo di Mr. Wednesday e presto si ritrova in un nuovo mondo in cui la magia è reale e una guerra incombe tra gli Dei Antichi e i Nuovi Dei.

American Gods è prodotta da Living Dead Guy, J.A. Green Construction Corp., The Blank Corporation, Fremantle North America e Starz Originals.

Potrebbe interessare: