La CW ha scelto il cast per il suo spinoff di All American, intitolato All American: Homecoming e con protagonista Geffri Maya.

La CW ha scelto il cast per il suo spin-off di All American, intitolato All American: Homecoming e con protagonista Geffri Maya. Quest’ultima riprende il ruolo che interpretava nella serie tv originale, ovvero quello di Simone Hicks. Insieme a lei, nel cast troviamo Peyton Alex Smith (Legacies), Cory Hadrict (The Chi), Kelly Jenrette (The Handmaid’s Tale), Sylverser Powell (90210), Netta Walker (Chicago Fire) e Camille Hyde (Katy Keene).

Scritto dallo showrunner di All American Nkechi Okoro Carroll e diretto da Michael Schultz, lo spin-off è un dramma sportivo, adatto anche ai giovani adulti e ambientato sullo sfondo dell’esperienza HBCU. La storia segue una giovane promettente campionessa di tennis di Beverly Hills, Simone Hicks (Maya), e un giocatore di baseball d’élite di Chicago, Damons Sims (Smith), mentre si contendono le sfide degli sport universitari e affrontano gli alti e bassi della prima età adulta presso il prestigioso College.

Peyton Alex Smith interpreta Damon Sims, un prodigio del baseball a livello nazionale. Quest’ultimo è originario del sud di Chicago, ma la sua famiglia si è trasferita in un quartiere benestante poco dopo che la sua squadra della Little League è stata coinvolta in un controverso scandalo nazionale. Un’esperienza che ha avuto su di lui effetti a lungo termine. Il baseball, una volta il suo amore numero uno, ora è diventato come un lavoro, in parte grazie alla madre diventata manager.

Cory Hardrict interpreta Marcus Turner, un uomo che ha giocato a baseball alla Bringston University come professionista. La sua carriera è finita a causa di un infortunio sul campo. Ora è assistente capo allenatore di baseball al College. È duro, schietto e impegnato a crescere giovani uomini onorevoli.

Kelly Jenrette interpreta Amara Patterson, una giornalista di successo diventata professoressa. Quest’ultima è la zia di Simone e la professoressa più popolare del campus. Nonostante il suo successo, l’attivismo impenitente che la caratterizza a volte la mette in contrasto con la sua famiglia.

Sylverser Powell è Jessie Raymond, Jr., una giocatrice di baseball che arriva da Atlanta ed è diventata amica di Damon. Sebbene sia abile e lavoratore, non ha il dono naturale di Damon sul campo, ed essere costantemente alla sua ombra complica la loro amicizia.

Netta Walker invece veste i panni di Keisha McCalla. Essendo cresciuta nel campus con suo padre, un amministratore dell’Università, Keisha è l’anima del partito e il sindaco non ufficiale della Bringston University: conosce tutti e tutto, nonostante sia solo una matricola.

Camille Hyde infine è Thea Mays, una studentessa del secondo anno, l’ape regina che ha la tendenza ad essere cattiva. È un prodigio del tennis, che prende molto seriamente la responsabilità di rappresentare la comunità nera in questo sport. L’arrivo di Simone a Bringston cambia le cose. La sua immediata antipatia per la rivale si scontra con il legame che condividono sul campo: due donne nere nel tennis.

Okoro Carroll è produttore esecutivo insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter, David Madden e Robbie Rogers. Berlanti Productions produce in associazione con Warner Bros.Television.

