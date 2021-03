Toyota ha svelato le nuove Yaris Cross Adventure e Cross Premiere

Toyota ha svelato la nuova Toyota Yaris Cross Adventure, una versione del veicolo annunciato l’anno scorso dal look più grintoso e sportivo. All’assetto più orientato verso le performance si aggiunge un ricco pacchetto di nuove soluzioni tech.

L’allestimento Adventure, si legge nel comunicato dell’azienda, punta su un look più vistoso — a partire dal profilo a contrasto del frontale e del paraurti posteriore. A questo si aggiungono i cerchi in lega da 18 pollici con finitura grigio scuro.

Toyota con la sua Yaris Cross Adventure punta poi su un impreziosimento degli interni, a partire dai sedili e dalla copertura dello sterzo in vera pelle.

Contestualmente Toyota ha presentato anche la nuova Yaris Cross Premiere, che l’azienda descrive come la “massima espressione della gamma Yaris Cross”. Anche in questo caso troviamo i rivestimenti dei sedili in pelle e i cerchi in lega specifici lavorati sono da 18 pollici. Il portellone posteriore è motorizzato con kick sensor per agevolare l’apertura anche quando si hanno le mani occupati, mentre all’abitacolo troviamo la tecnologia head-up display. La serie Premiere, specifica Toyota, sarà un’edizione limitata nel tempo e potrà essere acquistata solamente nei primi 12 mesi di vendita della nuova versione SUV della Yaris.

In entrambi i casi troviamo un powertrain ibrido basato sull’1.5L Aktinson da 116 CV, ossia lo stesso visto nella nuova Yaris. Non a caso, troviamo le stesse ottime emissioni di CO2 già viste sulla vettura più piccola: 100 g/Km.

Il Yaris Cross è anche l’unico SUV ibrido compatto a poter contare sul sistema di trazione integrale intelligente AWD-i: la tecnologia è in grado di passare automaticamente dalla trazione anteriore a quella integrale a seconda delle esigenze e delle condizioni della strada.

L’auto è equipaggiata con il nuovo Toyota Teammate Advanced Park che, tra le altre feature, offre il parcheggio semi-assistito, oltre alla telecamera panoramica a 360° per aiutare gli automobilisti durante le manovre più difficili e tutta una serie di feature per la sicurezza che vanno dal Blind Spot Monitor alla frenata automatica garantita dalla tecnologia Intelligent Clearance Sonar.

La Toyota Yaris Cross sarà prenotabile a partire da questa primavera, il modello base parte da circa 25.000€. L’azienda non ha ancora comunicato i prezzi delle due versioni annunciate oggi.