Thor: Love and Thunder – Russell Crowe entra nel cast

Dopo l’annuncio riguardante Christian Bale un altro attore di grande livello entra nel cast di Thor: Love and Thunder, stiamo parlando di Russell Crowe. Non è stato però rivelato il ruolo che l’interprete ricoprirà nel lungometraggio del Marvel Cinematic Universe.

Oltre a Crowe nel lungometraggio dovrebbe apparire anche Matt Damon. Sembra quindi che il terzo capitolo della saga cinematografica di Thor sia pronto a promettere tante sorprese e personaggi di livello. Chiaramente nel film non mancheranno Natalie Portman, Chris Hemsworth, e ci sarà anche Chris Pratt che vestirà ancora i panni di Star Lord.

Le riprese del film sono attualmente in corso in Australia. C’è attesa per la performance di Natalie Portman che dovrebbe prendere il posto di Thor, raccogliendo l’eredità del personaggio, almeno in questo lungometraggio. Negli ultimi giorni sono trapelati sia filmati che immagini dal set, che mettono proprio l’attrice al centro dell’azione.

Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, diretto da Taika Waititi, sarà presentato in anteprima nelle sale cinematografiche il 6 maggio 2022 e vede Natalie Portman tornare a vestire i panni di Jane Foster.

