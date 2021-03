Sword Art Online Progressive: nuovo teaser trailer del film

Sword Art Online Progressive ha rivelato un nuovo teaser trailer e il character design di Mito. Ayako Kawano (The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky) dirigerà il film per A-1 Pictures e Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments). Yasuyuki Kai dirigerà le scene d’azione del film e Yuki Kajiura ne comporrà la colonna sonora.

A prestare le voci ai personaggi principali torneranno Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Kirito e Haruka Tomatsu nei panni di Asuna. L’anime è basato sulla serie di romanzi di Reki Kawahara. La storia descrive il viaggio di Kirito attraverso il castello galleggiante di Aincrad attraverso i vari piani dell’edificio fino ad arrivare in cima. Di seguito potete vedere il nuovo teaser trailer e il poster del film:

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night sarà un film d’avventura e di fantastascienza animato. Questo è il secondo film dopo Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale della serie di Sword Art Online. Il film descriverà la storia dell’incontro tra Kirito e Asuna e rivelerà gli eventi accaduti al primo piano di Aincrad, in particolare la lotta iniziale di Asuna per far fronte alle realtà del suo nuovo mondo.

Nel 2022, Akihiko Kayaba ha creato un gioco di ruolo online multigiocatore in realtà virtuale chiamato Sword Art Online (SAO). Per parteciparvi tutti i giocatori indossano il NerveGear, un casco FullDive di seconda generazione creato dalla società Argus, di proprietà di Akihiko Kayaba. Il casco ha un’unica interfaccia che copre il viso del giocatore e controlla completamente la coscienza del giocatore reindirizzando i segnali che il cervello inviava al corpo e inviando le proprie onde per stimolare i cinque sensi, in modo che possano sperimentare e controllare i loro personaggi di gioco con le loro menti, senza alcun movimento fisico.

Il 6 novembre 2022, 10.000 giocatori accedono al cyberspazio di SAO per la prima volta con grandi aspettative, ma scoprono che non sono in grado di disconnettersi dal gioco, ovvero sono bloccati nel gioco mortale del Creatore. Nel frattempo, Akihiko Kayaba comunica ai giocatori che se vogliono essere liberi devono battere i nemici di tutti i 100 piani di Aincrad, un castello d’acciaio che è l’ambientazione di SAO. Afferma inoltre che coloro che muoiono durante il gioco o rimuovono forzatamente il NerveGear moriranno nella vita reale.