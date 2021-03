Comic-Con 2021: annunciate le date per gli eventi in presenza

A causa della pandemia il San Diego Comic-Con 2021 si svolgerà in parte in presenza ed in parte online, diviso in due periodi: a luglio si terranno una serie di eventi online, mentre a novembre avrà luogo la parte del Comic-Con in presenza. E le date durante le quali si terrà questa sessione del San Diego Comic-Con sono dal 26 al 28 novembre.

Si tratta del fine settimana del Ringraziamento, un periodo molto importante negli Stati Uniti, e che vorrà rappresentare una vera e propria ripartenza dei grandi festival di cultura pop fatti dal vivo. David Glanzer, un portavoce dell’organizzazione, ha dichiarato:

Ci auguriamo che questo evento dal vivo puntelli le nostre risorse finanziarie, e segni un lento ma progressivo ritorno alle manifestazioni dal vivo nel 2022.

Non sono state diffuse altre informazioni sul San Diego Comic-Con 2021 dal vivo, certo è che questa notizia ridà speranza a tutto un settore, quali è quello degli eventi e dei festival di cultura pop, che tra il 2020 ed il 2021 sono rimasti praticamente fermi.

Nel frattempo, il Comic-Con 2021 che si terrà online si svolgerà dal 23 al 25 luglio e, a questo punto, farà anche da antipasto al festival invernale in presenza.

