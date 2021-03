Nike prende le distanze dalle sneaker sataniste

Il cantante Lil Nas X si è organizzato con MSCHF per mettere in circolazione delle Nike sataniste letteralmente chiamate “Satan shoes“, le quali non solo sono decorate con pentacoli, ma contengono al loro interno del sangue umano.

Le calzature, delle Air Max 97 modificate, sono state imbastite per promuovere il brano musicale Montero (Call Me By Your Name) e portano tessuta sul fianco la dicitura Luca 10:18, passaggio del Nuovo Testamento che per esteso recita “Egli disse: «Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore”.

Non abbiamo alcun legame con Little Nas X o MSCHF. Nike non ha progettato o distribuito quelle scarpe e non ne supportiamo la commercializzazione,

ha riferito seccamente l’azienda ai giornalisti del The New York Times.

Le Satan shoes non sono altro che le cugine sataniste delle meno discusse Jesus Shoes di MSCHF, delle Nike Air Max 97 contenenti una goccia d’acqua santa e che ora vengono piazzate sui siti dedicati a migliaia di dollari.

Sicuramente si tratta di un brillante gioco di provocazioni che fa leva sulle febbrili tendenze collezionistiche dei fan delle scarpe da ginnastica, ma anche sul fustigare il perbenismo della società contemporanea, con il risultato che le scarpe sono andate in sold-out a pochi minuti dal lancio.

Un’ennesima mossa sensazionalmente promozionale di MSCHF, azienda che potreste ricordarvi per quella “performance artistica” in cui il cane robot della Boston Dynamics i metteva a sparare palle di vernice a sculture e quadri.

