LEGO Crook’s Hideout Raid, il set viene cancellato dalla vendita

Dopo il LEGO Technic 42113 Osprey arriva l’annuncio di un’altro set cancellato e questa volta si tratta del tema LEGO City che vede la perdita del set 60278 Crook’s Hideout Raid, con tutta probabiltà, a causa del tema rappresentato dall’edificio, il cui nome ci dice che riguarda l’incrusione al nascondiglio di Crook e nel quale è ben evidente un candelotto di dinamite sul tetto.

Oltre a questo era presente anche un panel con stampato sopra l’immagine di una bomba, altro elemento che evidentemente, ha fatto storcere il naso a LEGO e che, accoppiato all’idea stessa dietro al set, un’incursione che di norma non è mai qualcosa di “amichevole” ha portato alla cancellazione del set accompagnata dalla seguente dichiarazione:

“With LEGO City, we always aim to represent the reality of the world in a way that is fun, positive and appropriate for kids. With this in mind, we have decided not to launch this product as we no longer feel it is in keeping with the values of the LEGO City brand.”

A differenza dell’Osprey però in questo caso, pare che non fosse ancora iniziata la distribuzione del set quindi è stato rimosso prima ancora di essere messo in vendita.

Se anche voi, come noi, vi state chiedendo come mai abbiano cancellato questo set, considerando che negli anni passati erano stati messi in vendita altri set contenenti ladri in fuga con tanto di dinamite in mano alle minifigure, l’unica spiegazione plausibile che ci diamo riguarda il cambio di pensiero che si sta manifestando all’interno del Gruppo LEGO proprio in questi ultimi mesi e che, evidenemente, vuole rimuovere tutto ciò che sia correlato al mondo reale ed alle armi in genere e non più solo legate alla guerra moderna.