Godzilla Singular Point: il merchandise ufficiale dell’anime

L'account Twitter ufficiale di Godzilla ha rivelato il merchandise ufficiale dell'anime Godzilla Singular Point, che sarà disponibile per un tempo limitato.

L’account Twitter ufficiale di Godzilla ha rivelato è disponibile il merchandise ufficiale di Godzilla Singular Point, anime in arrivo prossimamente su Netflix. I gadget sono disponibile nell’Official Godzilla Shop di Amazon ed includono magliett, felpa e borsa disponibili in vari colori. Inoltre ogni settimana verrano resi disponibili nuovi oggetti.

L’anime di Godzilla Singular Point, di cui è disponibile un primo trailer, si compone di 13 episodi e ed è prodotto dallo Studio Bones (lo stesso di My Hero Academia) insieme a Studio Orange. Al momento non sono noti i dettagli della trama, le uniche certezze sono la presenza del kaiju e di altri iconici mostri. In attesa di poter vedere gli episodi vi ricordiamo che su Netflix è presenta la trilogia animata composta da Il Pianeta dei Mostri, Minaccia sulla città e Mangiapianeti.

Inoltre il re dei mostri arriverà anche al cinema con Godzilla vs Kong, quarto film del MonsterVerse Legendary in cui il noto mostro affronterà il re di Skull Island.