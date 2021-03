Gargoyles: l’action figure dedicata a Golia

NECA ha rivelato l'action figure dedicata a Golia, protagonista della serie TV animata Gargoyles - Il risveglio degli eroi. Altre figures in arrivo.

NECA ha svelato la prima action figures ispirata alla serie TV animata Gargoyles – Il risveglio degli eroi. Protagonista non poteva che essere Golia (Goliath in originale), leader degli esseri pietra di giorno e guerrieri di notte.

La figure sarà alta circa 20 centimetri e conterrà due facce intercambiabili, una con la bocca chiusa e pensierosa ed una con le fauci spalancate, il libro del Magus, un peperoncino jalapeño e le mani intercambiabili. Potete ammirare la figure nelle immagini seguenti:

Di seguito la presentazione ufficiale dell’action figure dedicata a Golia:

“Mille anni fa, la superstizione e la spada dominavano la terra…” Il tempo dei Gargoyle è tornato! Probabilmente il miglior cartone animato gotico degli anni ’90, Gargoyles ha seguito un antico clan di gargoyle trasportato nella moderna Manhattan quando il loro castello scozzese viene trasferito. Il leader Goliath si unisce alla linea Ultimate con un action figure da 20 centimetri, con un’apertura alare di 40 cm! La figure presenta articolazioni complete, comprese le ali e la coda, e viene fornita con molti accessori: ali, peperoncino jalapeño, libro e teste e mani intercambiabili. Viene fornito in una scatola con risvolto apribile.

Quella dedicata a Golia è solo la prima figure dedicata all’amata serie TV Disney, infatti NECA ha confermato tramite Twitter che prossimamente arriveranno altre 5 figure e molte sono in fase di sviluppo, invitando anche chi non conosce la serie a recuperarla su Disney+. L’uscita dell’action figure è prevista per luglio 2021 e i pre-ordini si chiuderanno venerdì 2 aprile.

Vi ricordiamo che la serie è stata creata da Greg Weisman ed è andata in onda negli USA dal 1994 al 1997, mentre in Italia è arrivata nel 1996 sulla RAI. Protagonisti dello show sono un gruppo di Gargoyle che dopo un sonno lungo mille anni si risveglia nella Manhattan degli anni ’90. Inoltre da anni è in cantiere un film live action e il creatore vorrebbe Jordan Peele alla regia.