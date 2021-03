David di Donatello 2021: la rabbia di Gabriele Muccino per le mancate nomination di Gli anni più belli

Gabriele Muccino vs i David di Donatello 2021, non è il titolo del prossimo film del regista ma il riassunto di quello che è successo nelle ultime ore. Il cineasta romano si è infatti scagliato contro i premi del cinema italiano per la mancata nomination del suo Gli anni più belli nelle categorie principali. Un fatto che lo ha fatto arrabbiare e non poco, tacciando la giuria di poca professionalità e di snobbarlo dal 2003. Come se non bastasse ha rivolto la sua rabbia anche con i fratelli D’Innocenzo e il loro Favolacce. Di seguito i tweet:

Un malumore quello di Gabriele Muccino che non è passato inosservato e che ha visto la replica da parte di Piera Detassis, direttore artistico dell’Accademia del Cinema italiano, come riportato Ansa.it. Ecco le sue parole rilasciate all’agenzia stampa:

Mi spiace e capisco la delusione, ma a votare ai David di Donatello sono tutti professionisti di cinema molto selezionati. Non si deve lamentare perché in realtà ha due candidature per ‘Gli anni più belli’: quella andata a Michaela Ramazzotti e quella appunto alla canzone di Baglioni.

Vi ricordiamo che Gli anni più belli è arrivato al cinema il 13 febbraio del 2020 e racconta la storia di quattro amici d’infanzia di cui vengono raccontate aspirazioni, successi e fallimenti. Protagonisti della storia sono Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

