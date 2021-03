Call of Duty si ridimensiona, liberando 30Gb di memoria

Call of Duty: Warzone, Black Ops: Cold War e Call of Duty: Modern Warfare portavano via complessivamente più di 500 GB di memoria. In altre parole non bastava una PlayStation 4 standard per contenere i titoli della serie, con i fan che sono stati a lungo costretti a rimuovere dalla propria console ogni file obsoleto, pur di gestire il trittico di giochi di guerra. Un simile carico mastodontico è stato finalmente snellito da Activision e prossimamente una patch allevierà finalmente i device dei gamer di tutto il mondo.

Nello specifico, a ridurre il loro peso sono Modern Warfare e Warzone i quali liberano dalla loro massa circa 30,6/33,6 GB, a seconda della piattaforma adoperata. Il tutto grazie a un aggiornamento che verrà distribuito da domani, 30 marzo.

Un aggiornamento molto, ma molto, pesante. Per rinfrescare i dati, i giocatori che adoperano la copia free to play di Warzone dovranno infatti incorrere in un intervento radicale, scaricando quello che è un malloppazzo digitale che va sui 55 GB.

Meno problematica la questione per chi invece adopera la versione Black Ops: Cold War di Call of Duty, i quali potranno godere dell’alleggerimento della memoria limitando il download a un file di soli 7/14 GB.

Lo spazio salvato viene garantito da un’ottimizzazione della “razionalizzazione dei contenuti”, cosa che potrebbe obbligare alcuni giocatori a dover reinstallare i pacchetti di contenuto per ottenerne poi una versione aggiornata.

