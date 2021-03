Yasuke: l’anime sul samurai debutterà su Netflix il 29 aprile

Dopo la sua recente nomination all’Oscar per Judas and the Black Messiah, LaKeith Stanfield si sta preparando per un altro grande progetto. Yasuke, il nuovo anime Netflix sarà infatti interpretato e prodotto dall’acclamato attore. Adesso è stato rivelato un nuovo poster che mostra il design artistico unico dell’anime. Netflix intende far uscire 40 nuovi titoli anime originali nel 2021, quasi il doppio rispetto a quelli che ha rilasciato lo scorso anno.

Yasuke, annunciato all’inizio di questo mese, è incentrato sulla storia del primo samurai africano di nome Yasuke (Stanfield), considerato il più grande ronin mai conosciuto. L’anime si svolge in una realtà alternativa di un Giappone popolato da magia oscura, mech e signori della guerra. Dopo che un villaggio vicino è stato attaccato da un malvagio signore della guerra, il guerriero ha il compito di portare in salvo una bambina con dei doni misteriosi. All’inizio il guerriero sembra riluttante a ricominciare a combattere, ma lo dovrà fare per proteggere la giovane ragazza.

L’anime sarà il prossimo progetto dell’acclamato studio di animazione MAPPA, le cui uscite recenti includono Jujutsu Kaisen e L’Attacco dei Giganti: il capitolo finale. Yasuke debutterà in tutto il mondo su Netflix il 29 aprile.

Leggi la sinossi ufficiale e dai un’occhiata al nuovo poster qui sotto:

In un Giappone feudale pieno di magia, il più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, lotta per mantenere un’esistenza pacifica dopo una vita passata nella violenza. Ma quando un villaggio locale viene attaccato, Yasuke deve prendere la sua spada e portare in salvo una bambina misteriosa che è il bersaglio delle forze scure e dei signori della guerra.